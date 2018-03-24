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24.03.2018  13:55

9 очок Михайлюка допомогли Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA. ВІДЕО

 

Українець Святослав Михайлюк допоміг своєму Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA.

Канзас переміг з рахунком 80:76, а сам український свінгмен за 36 набрав 9 очок та зробив 4 асисти.

У попередньому раунді Канзас переграв Сетон Холл завдяки 16 очкам українця.





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