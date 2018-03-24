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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 13:55
9 очок Михайлюка допомогли Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA. ВІДЕО
Українець Святослав Михайлюк допоміг своєму Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA.
Канзас переміг з рахунком 80:76, а сам український свінгмен за 36 набрав 9 очок та зробив 4 асисти.
У попередньому раунді Канзас переграв Сетон Холл завдяки 16 очкам українця.
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