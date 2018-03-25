Черкаські Мавпи розбили вдома Хімік. Інші матчі Суперліги

Мавпи - Хімік / ФБУ

25 березня в чемпіонаті України з баскетболу відбулися три матчі.

Нагадаємо, що чинний чемпіон впевнено розібрався із колись принциповим суперником у матчі Суперліги.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

25 березня

Дніпро - Запоріжжя 97:77 (30:13, 24:10, 25:23, 18:31)

Дніпро: Шундель (15), Закурдаєв (14), Ревзін (11 + 5 підбирань)

Запоріжжя: Кондраков (22), Кожемякін (16 + 4 втрати), Овдеєнко (11)

Політехнік - Миколаїв 92:90 (27:23, 23:17, 21:22, 21:28)

Політехнік: Йованович (26), Барнс (20 + 7 підбирань + 6 передач), Козлов (18 + 5 підбирань + 4 передачі)

Миколаїв: Кушніров (20 + 7 підбирань), Тонченко (13 + 8 передач), Носков (13 + 5 підбирань)

Черкаські Мавпи - Хімік 99:67 (33:20, 18:23, 22:15, 26:9)

ЧМ: Кобець (25 + 7 підбирань), Девіс (20), Конате (17 + 8 підбирань)

Хімік: Павлов (13), Еріанс (13), Колтер (9)