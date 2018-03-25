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25.03.2018  22:35

Баскетболіст переніс серцевий напад під час матчу і потрапив в реанімацію. ВІДЕО

 

Гравець американського клубу Гранд Рапідс Драйв Зеке Апшоу переніс серцевий напад в грі Ліги розвитку (NBDL) проти Лонг-Айленд Нетс.

За попередньою інформацією 25-річний баскетболіст знаходиться в госпіталі в критичному стані і лікарі борються за його життя, пише basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що 25-річний хорватський футболіст помер прямо на полі після влучання м'яча в груди.





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