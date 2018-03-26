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335 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 13:54
Українець встановив рекорд в США
|Святослав Михайлюк
Свінгмен Канзасу Святослав Михайлюк встановив рекорд університету по реалізованих 3-очкових за сезон.
В переможному матчі Березневого безумства проти Дьюка Михайлюк дістався позначки в 112 дальніх влучань за сезон. Українець перевершив досягнення Террі Брауна (111, 1991 рік), пише Eurohoops.
У грі з Дьюком на рахунку Михайлюка 11 очок, 10 підбирань і 5 передач.
Раніше була інформація, що Михайлюк оновив власні досягнення у своїй кар'єрі в NCAA.
Також повідомлялося, що Михайлюк став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу.
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