Українець встановив рекорд в США

Святослав Михайлюк

Свінгмен Канзасу Святослав Михайлюк встановив рекорд університету по реалізованих 3-очкових за сезон.

В переможному матчі Березневого безумства проти Дьюка Михайлюк дістався позначки в 112 дальніх влучань за сезон. Українець перевершив досягнення Террі Брауна (111, 1991 рік), пише Eurohoops.

У грі з Дьюком на рахунку Михайлюка 11 очок, 10 підбирань і 5 передач.

Раніше була інформація, що Михайлюк оновив власні досягнення у своїй кар'єрі в NCAA.

Також повідомлялося, що Михайлюк став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу.