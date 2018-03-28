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28.03.2018  22:51

Капітан Дніпра встановив рекорд результативності Суперліги

Станіслав Тимофеєнко / ФБУ

Гравець Дніпра Станіслав Тимофеєнко встановив рекорд результативності в чемпіонаті України.

Про це повідомляє ФБУ.

У виїзній грі проти Будівельника (81:74), яка відбулась 20 січня у київському Палаці спорту, форвард набрав 35 очок. За 33 хвилини на майданчику лідер Дніпра реалізував 9/14 кидків із середньої дистанції, 4/10 триочкових та 5/6 штрафних.

Друге місце у рейтингу рекордів результативності посідають відразу двоє гравців. Захисник Черкаських Мавп Олександр Кольченко набрав 34 очки у виїзному матчі проти одеської БІПИ, а розігруючий харківського Політехніка Вук Йованович відзначився 34 балами у виїзній грі проти Мавп.

Замикає трійку рекордів захисник Запоріжжя-ZOG Олексій Щепкін. У домашній грі проти Політехніка, яку його команда програла з рахунком 83:89, лідер запоріжців набрав 33 очки.

Нагадаємо, що українець Святослав Михайлюк встановив рекорд у США.





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