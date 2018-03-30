Беззаперечний лідер Суперліги ледь не провалився у першому матчі плей-офф
Дніпро, який впевнено виграв регулярну першість Суперліги, здобув важку перемогу у першому матчі плей-офф проти аутсайдера чемпіонату Запоріжжя-ZOG.
Дніпряни обіграли суперника із різницею усього три очки - 85:82.
Наступний матч чвертьфінальної серії відбудеться 1 квітня у Запоріжжі.
Раніше повідомлялося, що Будівельник несподівано поступився Миколаєву у першому матчі плей-офф, а Черкаські Мавпи розтрощили Політехнік.
Також стало відомо, що перемогу у своєму протистоянні із БІПою здобув Хімік.
Раніше повідомлялося, що гравець Дніпра встановив рекорд результативності у Суперлізі.
Зазначимо, що усі матчі 1/4 фіналу йдуть до двох перемог однієї з команд.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/4 фіналу
Перший матч
30 березня
Дніпро - Запоріжжя - 85:82 (21:13 22:25 18:20, 24:24)
Дніпро: Мішула (9 + 4 перехоплення), Шундель (11 + 7 передач), Ревзін (12 + 5 підбирань), Глєбов (14 + 6 передач), Тимофієнко (14 + 10 підбирань + 4 блок-шота) - старт; Сизов (9 + 5 підборів), Шевченко (7 + 5 підборів), Загреба (5), Закурдаев (4).
Запоріжжя: Кожем'якін (15 + 4 передачі + 4 втрати), Кондраков (5 + 4 передачі + 3 перехоплення), Щепкін (16 + 4 передачі), Нікітін (12 + 5 підбирань), Ворник (2 + 9 підборів) - старт; Овдеєнко (13), Анісімов (11 + 6 підбирань), Теряник (4), Буц (4 + 6 підборів), Ткачук (0).
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій