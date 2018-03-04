Українець розірвав контракт з американським клубом

Максим Пустозвонов

Український форвард і клуб з Огайо Кантон Чардж припинили співпрацю.

Пустозвонов відправився в США минулої осені і за цей час зіграв 20 матчів в регулярному сезоні G-League, набираючи 2,7 очка + 1,5 підбирання за 11,1 хвилини на майданчику.

Втім, в останні два місяці Максим практично не отримував хвилин в клубі, пише basket-planet.com.

Раніше була інформація, що Пустозвонов здобув свою першу перемогу в D-лізі.