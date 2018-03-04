206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 23:08
Українець розірвав контракт з американським клубом
|Максим Пустозвонов
Український форвард і клуб з Огайо Кантон Чардж припинили співпрацю.
Пустозвонов відправився в США минулої осені і за цей час зіграв 20 матчів в регулярному сезоні G-League, набираючи 2,7 очка + 1,5 підбирання за 11,1 хвилини на майданчику.
Втім, в останні два місяці Максим практично не отримував хвилин в клубі, пише basket-planet.com.
Раніше була інформація, що Пустозвонов здобув свою першу перемогу в D-лізі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій