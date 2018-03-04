56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.03.2018 23:29
Мавпи програли Політехніку, Дніпро виграв у Будівельника. Матчі Суперліги
У черговому турі регулярного чемпіонату Суперліги київський Будівельник програв Дніпру, а Черкаські Мавпи поступилися Політехніку.
Як відомо, раніше Будівельник здобув важку виїзну перемогу над Політехніком.
Суперліга України-2017/18
Регулярна першість
4 березня
Політехнік - Черкаські Мавпи 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)
Політехнік: Барнс (21 + 8 підбирань), Рочняк (14 + 7 підбирань), Вуйович (11 + 8 підбирань)
Черкаські Мавпи: Девіс (24 + 5 підбирання), Кобець (23), Конате (13 + 5 підбирань)
Дніпро - Будівельник 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)
Дніпро: Тимофеєнко (21 + 7 підбирань), Шевченко (18 + 10 підбирань), Мишула (18 + 6 передач)
Будівельник: Дугат (26 + 6 підбирань), Отверченко (8), Сандул (8 + 7 підбирань)
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