Мавпи програли Політехніку, Дніпро виграв у Будівельника. Матчі Суперліги

У черговому турі регулярного чемпіонату Суперліги київський Будівельник програв Дніпру, а Черкаські Мавпи поступилися Політехніку.

Як відомо, раніше Будівельник здобув важку виїзну перемогу над Політехніком.

Суперліга України-2017/18

Регулярна першість

4 березня

Політехнік - Черкаські Мавпи 75:96 (20:21, 17:36, 15:20, 23:19)

Політехнік: Барнс (21 + 8 підбирань), Рочняк (14 + 7 підбирань), Вуйович (11 + 8 підбирань)

Черкаські Мавпи: Девіс (24 + 5 підбирання), Кобець (23), Конате (13 + 5 підбирань)

Дніпро - Будівельник 75:70 (19:20, 19:11, 18:17, 19:22)

Дніпро: Тимофеєнко (21 + 7 підбирань), Шевченко (18 + 10 підбирань), Мишула (18 + 6 передач)

Будівельник: Дугат (26 + 6 підбирань), Отверченко (8), Сандул (8 + 7 підбирань)