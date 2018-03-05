Українець увійшов до збірної сезону в NCAA

Святослав Михайлюк

Старшокурсник Канзас Джейхоукс Святослав Михайлюк включений в другу збірну сезону в конференції NCAA Big 12.

Середні показники українського атакуючого захисника в сезоні склали 15,3 очок, 4,1 підбирань і 2,7 передач, пише

Раніше була інформація, що Михайлюк не стримав сліз і підняв на ноги весь зал під час прощальної промови з Канзасом.