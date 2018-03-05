114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.03.2018 13:48
Українець увійшов до збірної сезону в NCAA
|Святослав Михайлюк
Старшокурсник Канзас Джейхоукс Святослав Михайлюк включений в другу збірну сезону в конференції NCAA Big 12.
Середні показники українського атакуючого захисника в сезоні склали 15,3 очок, 4,1 підбирань і 2,7 передач, пише
Раніше була інформація, що Михайлюк не стримав сліз і підняв на ноги весь зал під час прощальної промови з Канзасом.
Читай також
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
21.02.2018
Футбол
Футбол
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій