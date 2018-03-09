Хімік обіграв БІПУ, Дніпро дотиснув Політехнік. Матчі 1/2 фіналу Кубку України
9 березня у Харкові відбулися півфінальні матчі Кубку України-2017/18.
Так, у першому протистоянні, яке відбулося в Харкові, одеська БІПА поступилася Хіміку з Південного 61:69.
У другому матчі лідер першості Суперліги Дніпро дотиснув харківський Політехнік 80:75.
Кубоку України-2017/18
1/2 фіналу
9 березня
БІПА - Хімік 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:19)
БІПА: Ефіанаї 23 + 13 підбирань - 3 втрати, Ноффле 10 + 5 підбирань + 2 перехоплення - 3 втрати, Артамонов 8 + 5 підбирань + 4 передачі, Блаус 8 + 7 підбирань + 3 передачі, Беліков 5 - старт, Крівцов 4 + 4 підбирання, Луценко 3, Тіщенко 0, Воєвода 0
Хімік: Колтер 25 + 6 підбирань + 4 передачі - 3 втрати, Марченко 12, Еріанс 6 + 4 підбирання, Павлов 6, Антіпов 2 + 6 підбирань - старт, Мальчевський 10 + 5 підбирань, Петров 7 + 9 підбирань + 6 передач - 3 втрати, Сівір 1
Дніпро - Політехнік - 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)
Дніпро: Шундель 12+3 підбирання, Ревзін 12+2 підбирання, Тимофеєнко 17+10 підбирань, Глєбов 6+7 підбирань, Мішула 16+2 підбирання; Закурдаєв 8, Шевченко 9, Сизов.
Політехнік: Рочняк 18+9 підбирань, Козлов 8, Барнс 22+5 підбирань, Вуйович 6+5 підбирань, Йованович 19; Рудаков 2 Кузнецов, Колотілов.
Фінал Кубку відбудеться 10 березня о 14:00.
Раніше повідомлялося, що напередодні Фіналу чотирьох Кубку Дніпро переміг Будівельник у першості Суперліги.
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