Талановитий українець провів останній матч у студентській кар'єрі у США

Святослав Михайлюк провів останній матч за Канзас у рамках першості NCAA.

Так, його команда поступилася Вілланові у півфіналі Березневого безумства 79:95.

20-річний український свінгмен набрав 10 очок, зробив два підбирання, віддав 3 передачі та зробив одне перехоплення.

Тепер Михайлюка очікує доросла кар'єра - усе буде залежати від того, чи потрапить він на драфт НБА.

Раніше повідомлялося, що українець увійшов до збірної сезону в NCAA.

Нагадаємо, Михайлюка було визнано найкращим європейським проспектом NCAA.