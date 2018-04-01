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01.04.2018  11:43

Талановитий українець провів останній матч у студентській кар'єрі у США

 

Святослав Михайлюк провів останній матч за Канзас у рамках першості NCAA.

Так, його команда поступилася Вілланові у півфіналі Березневого безумства 79:95. 

20-річний український свінгмен набрав 10 очок, зробив два підбирання, віддав 3 передачі та зробив одне перехоплення. 

Тепер Михайлюка очікує доросла кар'єра - усе буде залежати від того, чи потрапить він на драфт НБА. 

Раніше повідомлялося, що українець увійшов до збірної сезону в NCAA.

Нагадаємо, Михайлюка було визнано найкращим європейським проспектом NCAA.





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