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246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 11:43
Талановитий українець провів останній матч у студентській кар'єрі у США
Святослав Михайлюк провів останній матч за Канзас у рамках першості NCAA.
Так, його команда поступилася Вілланові у півфіналі Березневого безумства 79:95.
20-річний український свінгмен набрав 10 очок, зробив два підбирання, віддав 3 передачі та зробив одне перехоплення.
Тепер Михайлюка очікує доросла кар'єра - усе буде залежати від того, чи потрапить він на драфт НБА.
Раніше повідомлялося, що українець увійшов до збірної сезону в NCAA.
Нагадаємо, Михайлюка було визнано найкращим європейським проспектом NCAA.
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