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48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 17:13
Дніпро вирвав перемогу в Запоріжжя і вийшов у півфінал Суперліги
|Фото - ФБУ
1 квітня в Запоріжжі відбувся другий матч плей-офф чемпіонату України між місцевим клубом і Дніпром.
Другу перемогу поспіль здобули гості і вийшли у півфінал.
Нагадаємо, що визначилися перші три півфіналісти плей-офф Суперліги
Суперліга
Плей-офф
Другий матч
1 квітня
Запоріжжя – Дніпро – 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)
Запоріжжя: Кожемякін (21 + 4 передачі + 5 втрат), Ворник (19 + 5 підбирань + 4 перехоплення + 4 блок-шоти)
Дніпро: Тимофеєнко (26 + 13 підбирань), Мішула (19 + 5 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Глєбов (13 + 8 передач)
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій