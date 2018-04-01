Дніпро вирвав перемогу в Запоріжжя і вийшов у півфінал Суперліги

Фото - ФБУ

1 квітня в Запоріжжі відбувся другий матч плей-офф чемпіонату України між місцевим клубом і Дніпром.

Другу перемогу поспіль здобули гості і вийшли у півфінал.

Нагадаємо, що визначилися перші три півфіналісти плей-офф Суперліги

Суперліга

Плей-офф

Другий матч

1 квітня

Запоріжжя – Дніпро – 78:82 (24:14, 30:26, 6:24, 18:18)

Запоріжжя: Кожемякін (21 + 4 передачі + 5 втрат), Ворник (19 + 5 підбирань + 4 перехоплення + 4 блок-шоти)

Дніпро: Тимофеєнко (26 + 13 підбирань), Мішула (19 + 5 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення), Глєбов (13 + 8 передач)