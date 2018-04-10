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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 21:38
Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у першому матчі півфіналу Суперліги
Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у першому матчі півфіналу Суперліги
Господарі здолали гостей із рахунком 91:78.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/2 фіналу
Перший матч
10 квітня
Черкаські Мавпи — МБК Миколаїв — 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)
Черкаські Мавпи: Кобець (20), Девіс (16 + 8 підбирань), Бояркін (12 + 4 передачі)
Миколаїв: Кушніров (14 очок + 11 підбирань), Давидюк (12), Онуфрієв (11)
Як відомо, в 1/4 фіналу Мавпи пройшли Політехнік.
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