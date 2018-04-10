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10.04.2018  21:38

Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у першому матчі півфіналу Суперліги

 

Черкаські Мавпи обіграли Миколаїв у першому матчі півфіналу Суперліги

Господарі здолали гостей із рахунком 91:78.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу

Перший матч

10 квітня

Черкаські Мавпи — МБК Миколаїв — 91:78 (28:22, 21:14, 22:19, 20:23)

Черкаські Мавпи: Кобець (20), Девіс (16 + 8 підбирань), Бояркін (12 + 4 передачі)

Миколаїв: Кушніров (14 очок + 11 підбирань), Давидюк (12), Онуфрієв (11)

Як відомо, в 1/4 фіналу Мавпи пройшли Політехнік. 





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