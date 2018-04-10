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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.04.2018 22:41
Збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників на ЧС-2018
Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників по чемпіонату світу 2018 року.
Про це пише сайт ФБУ.
У групі D українські хлопці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.
У чвертьфінал виходять по дві команди з групи.
Фінальний турнір чемпіонату світу з баскетболу 3х3 пройде 8-12 червня на Філіппінах.
Раніше була інформація, що збірну України з баскетболу 3х3 визнано командою року.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій