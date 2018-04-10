Збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників на ЧС-2018

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників по чемпіонату світу 2018 року.

Про це пише сайт ФБУ.

У групі D українські хлопці зіграють проти Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.

У чвертьфінал виходять по дві команди з групи.

Фінальний турнір чемпіонату світу з баскетболу 3х3 пройде 8-12 червня на Філіппінах.

Раніше була інформація, що збірну України з баскетболу 3х3 визнано командою року.