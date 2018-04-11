Дніпро розгромив Хімік у першому матчі 1/2 фіналу плей-офф Суперліги

Станіслав Тимофеєнко

Дніпро впевнено здолав Хімік із рахунком 96:62 у першому матчі 1/2 фіналу плей-офф Суперліги.

Гості чинили опір дніпрянам лише у першій чверті, проте надалі на паркеті була лише одна команда.

Найрезультатівнішим у переможців став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 23 очки та ще зробив 4 підбирання.

Наступний матч у серії до трьох перемог відбудеться 13 квітня у Дніпрі.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу

Перший матч

11 квітня

Дніпро - Хімік - 96:62 (18:20, 24: 9, 29:17, 25:16)

Дніпро: Тимофієнко (23 + 4 підбирання), Ревзін (20 + 6 підбирань), Мироненко (15 + 6 підбирань), Сизов (13 + 5 підбирань), Шундель (9), Глєбов (5 + 5 підбирань + 5 передач), Мішула (4 + 7 передач).

Хімік: Мальчевський (15 + 10 підборів), Колтер (11), Павлов (10 + 5 підбирань + 4 передачі), Антипов (11) Петров (7).

Також в іншій парі півфіналу Черкаські Мавпи прийматимуть Миколаїв - друга гра у цій серії відбудеться 12 квітня о 19:00.

Раніше повідомлялося, що у першій грі Мавпи без проблем здолала миколаївців.