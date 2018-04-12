Черкаські Мавпи не залишили жодного шансу Миколаєву у другому матчі плей-офф Суперліги
Черкаські Мавпи розгромили Миколаїв 83:54 у другому матчу серії 1/2 фіналу плей-офф Суперліги.
Таким чином, черкасці повели у серії 2-0 і тепер всерйоз претендують на вихід у фгіал.
Третій поєдинок відбудеться
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/2 фіналу
Другий матч
11 квітня
Черкаські Мавпи - МБК Миколаїв 83:54 (21:12, 12:17 25:15, 25:10)
Черкаські Мавпи: Девіс (16 + 6 підбирань), Кобець (14), Конате (10 + 10 підбирань), Конєв (10 + 8 підбирань + 4 передачі), Кольченко (9), Ткаченко (8 + 4 підбирання), Беллфілд ( 5 + 6 підбирань + 4 передачі), Скапінцев (4), Липовцев (3), Бояркіна (2).
МБК Миколаїв: Онуфрієв (18 + 4 підбирання), Давидюк (15 + 8 підбирань), хохоник (8), Носков (7 + 4 підбирання), Жуковський (5 + 4 підбирання), Попов (1).
Рахунок у серії 2:0
Напередодні Дніпро впевнено обіграв Хімік.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій