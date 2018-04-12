Черкаські Мавпи не залишили жодного шансу Миколаєву у другому матчі плей-офф Суперліги

Черкаські Мавпи розгромили Миколаїв 83:54 у другому матчу серії 1/2 фіналу плей-офф Суперліги.

Таким чином, черкасці повели у серії 2-0 і тепер всерйоз претендують на вихід у фгіал.

Третій поєдинок відбудеться

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу

Другий матч

11 квітня

Черкаські Мавпи - МБК Миколаїв 83:54 (21:12, 12:17 25:15, 25:10)

Черкаські Мавпи: Девіс (16 + 6 підбирань), Кобець (14), Конате (10 + 10 підбирань), Конєв (10 + 8 підбирань + 4 передачі), Кольченко (9), Ткаченко (8 + 4 підбирання), Беллфілд ( 5 + 6 підбирань + 4 передачі), Скапінцев (4), Липовцев (3), Бояркіна (2).

МБК Миколаїв: Онуфрієв (18 + 4 підбирання), Давидюк (15 + 8 підбирань), хохоник (8), Носков (7 + 4 підбирання), Жуковський (5 + 4 підбирання), Попов (1).

Рахунок у серії 2:0

Напередодні Дніпро впевнено обіграв Хімік.