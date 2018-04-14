Переможець регулярної першості Суперліги здобув другу перемогу у півфіналі плей-офф

13 квітня Дніпро здолав Хімік у другому матчі 1/2 фіналу плей-офф Суперліги України.

Южненці мали хороші шанси зрівняти рахунок у серії, вівши +10 очок на початку четвертої чверті. Проте дніпряни вчасно оговталися та спромоглися на фінальний ривок - 67:62.

Третій поєдинок серії відбудеться 16 квітня на майданчику Хіміка.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу

Другий матч

13 квітня

Дніпро - Хімік 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17)

Дніпро: Тимофієнко (17 + 5 підбирань), Мішула (12 + 5 передач), Глєбов (13 + 10 підборів), Ревзін (8 + 6 підборів + 4 передачі), Шундель (7), Шевченко (7 + 5 підборів), Вільховецький (3).

Хімік: Колтер (16), Еріанс (13 + 5 підбирань), Сидоров (11 + 5 підбирань), Петров (7 + 8 підбирань), Рябчук (4), Мальчевський (4 + 8 підбирань), Антипов (4), Павлов (3).

Раніше повідомлялося, що у першому матчі Дніпро більш впевнено переміг Хімік.

Нагадаємо, напередодні другу перемогу у півфінальній серії проти Миколаєва здобули Черкаські Мавпи.