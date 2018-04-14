Переможець регулярної першості Суперліги здобув другу перемогу у півфіналі плей-офф
13 квітня Дніпро здолав Хімік у другому матчі 1/2 фіналу плей-офф Суперліги України.
Южненці мали хороші шанси зрівняти рахунок у серії, вівши +10 очок на початку четвертої чверті. Проте дніпряни вчасно оговталися та спромоглися на фінальний ривок - 67:62.
Третій поєдинок серії відбудеться 16 квітня на майданчику Хіміка.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/2 фіналу
Другий матч
13 квітня
Дніпро - Хімік 67:62 (14:10, 15:20, 11:15, 27:17)
Дніпро: Тимофієнко (17 + 5 підбирань), Мішула (12 + 5 передач), Глєбов (13 + 10 підборів), Ревзін (8 + 6 підборів + 4 передачі), Шундель (7), Шевченко (7 + 5 підборів), Вільховецький (3).
Хімік: Колтер (16), Еріанс (13 + 5 підбирань), Сидоров (11 + 5 підбирань), Петров (7 + 8 підбирань), Рябчук (4), Мальчевський (4 + 8 підбирань), Антипов (4), Павлов (3).
Раніше повідомлялося, що у першому матчі Дніпро більш впевнено переміг Хімік.
Нагадаємо, напередодні другу перемогу у півфінальній серії проти Миколаєва здобули Черкаські Мавпи.
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