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80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.04.2018 20:21
Хімік переміг Дніпро і не відпустив його у фінал Суперліги
|Хімік - Дніпро / ФБУ
16 квітня відбувся третій матч півфіналу Суперліги між Хіміком і Дніпром.
У серії до трьох перемог южненці не відпустили дніпрян, які лідирували після двох матчів.
Нагадаємо, що у фінал вийшли Черкаські Мавпи.
Суперліга
Плей-офф
1/2 фіналу, третій матч
16 квітня
Хімік - Дніпро 99:81 (22:29, 30:23, 24:17, 23:12)
Хімік: Колтер (17) Петров (15 + 8 подборов) Сидоров (15 + 5 передач)
Дніпро: Тимофеенко (18) Глебов (14) Ревзин (12)
Рахунок у серії - 1:2
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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