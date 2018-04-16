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16.04.2018  20:21

Хімік переміг Дніпро і не відпустив його у фінал Суперліги

Хімік - Дніпро / ФБУ

16 квітня відбувся третій матч півфіналу Суперліги між Хіміком і Дніпром.

У серії до трьох перемог южненці не відпустили дніпрян, які лідирували після двох матчів.

Нагадаємо, що у фінал вийшли Черкаські Мавпи.

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу, третій матч

16 квітня

Хімік - Дніпро 99:81 (22:29, 30:23, 24:17, 23:12)

Хімік: Колтер (17) Петров (15 + 8 подборов) Сидоров (15 + 5 передач)

Дніпро: Тимофеенко (18) Глебов (14) Ревзин (12)

Рахунок у серії - 1:2





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