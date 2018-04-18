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136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 22:56
Визначився другий фіналіст плей-офф Суперліги
Дніпро здолав Хімік у четвертому матчі півфіналу плей-офф Суперліги та вийшов у вирішальну стадію змагань.
Южненці на своєму майданчику могли дотиснути суперника, просто дніпряни вистояли - 75:69.
У фіналі Дніпро зустрінеться із Черкаськими Мавпами. Фінальна серія розпочнеться 24 квітня у Дніпрі.
Нагадаємо, у півфіналі Мавпи впевнено здолали Миколаїв.
Хімік - Дніпро 69:75 (13:18, 15:19 13:24, 28:14)
Хімік: Еріанс (24 + 4 перехоплення), Павлов (13), Марченко (6), Колтер (5 + 4 передачі), Петров (2 + 6 передач + 5 втрат).
Дніпро: Тимофієнко (20 + 13 підборів), Глєбов (17 + 7 підбирань), Вільховецький (15 + 5 підбирань), Шевченко (7 + 9 підбирань), Ревзін (6), Шундель (4 + 5 втрат), Сизов (0 + 7 підбирань + 4 передачі).
Рахунок в серії - 1:3.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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