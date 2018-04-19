Українець зіграв на переглядовому турнірі в США

Богдан Близнюк

Екс-захисник університету Східного Вашингтона Богдан Близнюк зіграв в переглядовому турнірі NCAA Portsmouth Invitational.

Це змагання, на які запрошують найкращих випускників після закінчення сезону в NCAA.

Близнюк провів три з чотирьох матчів. В середньому за матч він набирав 15,3 очок.

На цьому турнірі присутні скаути НБА. В минулому році сім гравців, які брали участь в NCAA Portsmouth Invitational, потрапили в НБА, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Близнюк набрав неймовірні 45 очок у матчі NCAA.