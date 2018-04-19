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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 17:49
Українець зіграв на переглядовому турнірі в США
|Богдан Близнюк
Екс-захисник університету Східного Вашингтона Богдан Близнюк зіграв в переглядовому турнірі NCAA Portsmouth Invitational.
Це змагання, на які запрошують найкращих випускників після закінчення сезону в NCAA.
Близнюк провів три з чотирьох матчів. В середньому за матч він набирав 15,3 очок.
На цьому турнірі присутні скаути НБА. В минулому році сім гравців, які брали участь в NCAA Portsmouth Invitational, потрапили в НБА, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Близнюк набрав неймовірні 45 очок у матчі NCAA.
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