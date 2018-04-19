Українець вивів свій клуб в фінал Кубка Європи ФІБА

Кирило Фесенко

Центровий збірної України Кирило Фесенко допоміг італійському Авеліно вийти в фінал Кубка Європи ФІБА.

У другому матчі півфіналу Авеліно перемогло на виїзді Баккен Беарс з Данії – 82:72, пише ФБУ.

Фесенко став найкращим гравцем матчу. За 19:40 він набрав 19 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот.

У першому матчі Авеліно перемогло з рахунком 75:72.

У фіналі команда Фесенка зіграє з переможцем пари Венеція (Італія) – Гронінген (Нідерланди). Тут у першому матчі перемогли італійці – 82:72.

Раніше була інформація, що Фесенко може перенести ще одну операцію.