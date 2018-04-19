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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 19:24
Українець вивів свій клуб в фінал Кубка Європи ФІБА
|Кирило Фесенко
Центровий збірної України Кирило Фесенко допоміг італійському Авеліно вийти в фінал Кубка Європи ФІБА.
У другому матчі півфіналу Авеліно перемогло на виїзді Баккен Беарс з Данії – 82:72, пише ФБУ.
Фесенко став найкращим гравцем матчу. За 19:40 він набрав 19 очок, 6 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот.
У першому матчі Авеліно перемогло з рахунком 75:72.
У фіналі команда Фесенка зіграє з переможцем пари Венеція (Італія) – Гронінген (Нідерланди). Тут у першому матчі перемогли італійці – 82:72.
Раніше була інформація, що Фесенко може перенести ще одну операцію.
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