Українець претендує на престижне звання в Європі

Кирило Фесенко

Центровий італійського Авелліно Кирило Фесенко номінований на звання найкращого центрового Кубка Європи ФІБА.

Зараз в голосуванні лідирує центровий Тенеріфе Мішель Діуф з 27% голосів, у Фесенка - 26%.

Відзначимо, що проголосувати за українця можна тут.

Як відомо, клуб Фесенка вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем пари Венеція - Гронінген.