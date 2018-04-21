Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
77 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
21.04.2018  20:11

Українець претендує на престижне звання в Європі

Кирило Фесенко

Центровий італійського Авелліно Кирило Фесенко номінований на звання найкращого центрового Кубка Європи ФІБА.

Зараз в голосуванні лідирує центровий Тенеріфе Мішель Діуф з 27% голосів, у Фесенка - 26%.

Відзначимо, що проголосувати за українця можна тут.

Як відомо, клуб Фесенка вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем пари Венеція - Гронінген.





Читай також
Фесенко: Думаю, що я не потрібен збірній України
Фесенко не допоможе збірній України в найближчих матчах відбору на ЧС
Фесенко може перенести ще одну операцію
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
20:38
ЧС-2018. Суркіс розповів, чому в Росії не заберуть ЧС-2018
20:11
Баскетбол. Українець претендує на престижне звання в Європі
19:44
Футбол. Буковина виграла у Ниви. Матчі 26-го туру Другої ліги
19:26
Футбол. Ейбар поступився Хетафе, Сельта і Валенсія зіграли внічию. Матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії
19:13
Футбол. Баварія розгромила Ганновер. Матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини
19:05
Футбол. Вест Бромвіч рятує гру з Ліверпулем, поступаючись 0:2. Матчі 35-го туру чемпіонату Англії
18:53
Футбол. Шахтар виграв у Ворскли. Інші матчі 28-го туру Прем'єр-ліги
18:40
Футбол. Ярмоленко не потрапив до стартового складу на матч з Байєром
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!