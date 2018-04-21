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77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.04.2018 20:11
Українець претендує на престижне звання в Європі
|Кирило Фесенко
Центровий італійського Авелліно Кирило Фесенко номінований на звання найкращого центрового Кубка Європи ФІБА.
Зараз в голосуванні лідирує центровий Тенеріфе Мішель Діуф з 27% голосів, у Фесенка - 26%.
Відзначимо, що проголосувати за українця можна тут.
Як відомо, клуб Фесенка вийшов у фінал турніру, де зіграє з переможцем пари Венеція - Гронінген.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій