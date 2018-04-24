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24.04.2018  21:18

Дніпро поступився Черкаським Мавпам у першому матчі фіналу Суперліги

 

Черкаські Мавпи відкрили фінальну серію Суперліги виїзною перемогою у Дніпрі.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

Фінал

Перший матч

24 квітня

Дніпро - Черкаські Мавпи 75:76 (28:27, 16:20, 16:14, 15:15)

Дніпро: Глєбов (18 + 8 підбирань + 5 передач), Шундель (15), Тимофеєнко (12 + 9 підбирань)

Черкаські Мавпи: Конєв (15 + 11 підбирань), Кобець (15), Бояркін (10 + 5 підбирань)

Рахунок у серії - 0:1





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