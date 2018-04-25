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25.04.2018  20:57

Хімік дотиснув Миколаїв в овертаймі та наблизився до бронзи Суперліги

 Миколаїв поступився Хіміку/ФБУ

Южненський Хімік обіграв Миколаїв 100:92 у другому матчі бронзової серії Суперліги.

Для того, щоб виявити найсильнішого командам знадобився овертайм. 

Таким чином, команда з Одещини на одну перемогу наблизилася до завоювання бронзи у не дуже вдалому сезоні.

Нагадаємо, напередодні Черкаські Мавпи у напруженому матчі обіграли Дніпро у фінальній серії Суперліги.

Суперліга

Плей-офф

Серія за третє місце

Другий матч

25 квітня

Хімік - Миколаїв - 100:92 (19:22, 22:18, 24:20 18:23 17: 9)

Хімік: Петров 18 + 14 підбирань, Павлов 11 + 4 підбирання, Сидоров 21 +5 підборів, Аріанс 10 + 5 передач, Колтер 14 + 7 передач, Мальчевській 22 + 5 підбирань

Миколаїв: Носков 8 + 6 підборів, Тонченко 8 + 6 передач, Онуфрієв 21, Кушніров 20 + 8 підбирань; Давидюк 8 + 6 підборів, хохоник 10, Попов 13 + 9 передач.





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