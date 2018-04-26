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26.04.2018  21:36

Черкаські Мавпи вдруге перемагають Дніпро у фіналі Суперліги

Дніпро - Черкаські Мавпи / ФБУ

26 квітня відбувся другий матч фінальної серії Суперліги.

У ньому Черкаські Мавпи здобули чергову перемогу над Дніпром.

Нагадаємо, що Хімік дотиснув Миколаїв в овертаймі та наблизився до бронзи Суперліги.

Суперліга

Фінал

Другий матч

26 квітня

Дніпро - Черкаські Мавпи 72:76 (20:17, 14:16, 20:18, 18:25)

Рахунок у серії - 0:2

Дніпро: Тимофеєнко (27 + 10 підбирань + 4 блок-шоти), Глєбов (15 + 5 підбирань), Ревзін (11 + 4 підбирання)

Черкаські Мавпи: Кольченко (25), Беллфілд (14 + 5 підбирань + 3 передачі), Девіс (12 + 8 підбирань)





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