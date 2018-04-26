Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.04.2018 21:53
Леброн виконав неймовірний пас у розвороті на 360 градусів. ВІДЕО
|Леброн Джеймс
Форвард Клівленда Леброн Джеймс відзначився фантастичним пасом у п'ятому матчі плей-офф з Індіаною.
Світова зірка баскетболу виконав передачу у розвороті на 360 градусів.
У підсумку Клівленд виграв із рахунком 98:95 (3:2 у серії).
Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс назвав фактори, які вплинуть на потенційну зміну клубу.
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