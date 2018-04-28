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28.04.2018  19:43

Визначився бронзовий призер Суперліги-2017/18

 

Южненський Хімік став володарем бронзових медалей чемпіонату Супергліги-2017/18.

У третьому поєдинку серії за 3-є місце команда з Одещини утретє переграла Миколаїв - 66:68. 

Таким чином, після срібного фінішу у попередньому сезоні Хімік задовольнився лише бронзою, хоча початок сезону був для цієї команди далеко не найкращим. 

МБК Миколаїв - Хімік 66:68 (14:22, 15:26 20:12, 17:8)

Н: Кушніров (18 + 4 підбирання), Давидюк (12), Попов (11 + 4 передачі), Анікієнко (6 + 5 підборів), Мусієнко (5 + 8 підбирань), хохоник (4), Жуковський (3 + 5 підбирань ), Іванов (3), Носков (3).

Х: Колтер (20 + 5 підбирань + 6 передач + 4 втрати), Еріанс (13 + 9 підбирань), Павлов (8 + 4 підбирання), Петров (7 + 12 підборів), Мальчевський (6), Антипов (6), Рябчук (4 + 4 передачі), Сидоров (4), Марченко.

Додамо, що Миколаїв вибив у першому раунді плей-офф чинного чемпіона Будівельник, а в 1/2 фіналу поступився дорогою Черкаським Мавпам. 

Раніше повідомлялося, що Черкаські Мавпи несподівано повели 2-0 у золотій серії проти Дніпра





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