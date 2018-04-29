Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
127 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 17:25
Український центровий претендує на звання MVP чемпіонату Іспанії
|Артем Пустовий
Ліга АСВ відкрила голосування на звання MVP чемпіонату Іспанії.
Центровий Обрадойро Артем Пустовий претендує на це престижне звання.
Проголосувати за українця можна тут.
Раніше повідомлялося, що Пустовий встановив рекорд в Іспанії.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій