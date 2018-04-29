Український центровий претендує на звання MVP чемпіонату Іспанії

Артем Пустовий

Ліга АСВ відкрила голосування на звання MVP чемпіонату Іспанії.

Центровий Обрадойро Артем Пустовий претендує на це престижне звання.

Проголосувати за українця можна тут.

Раніше повідомлялося, що Пустовий встановив рекорд в Іспанії.