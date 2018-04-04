Команда українця в драматичній боротьбі вийшла в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Монако захисника збірної України Сергія Гладира поступилося вдома турецькому Банвіту в другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ФІБА – 74:75.

Наш баскетболіст за 11:15 набрав 3 очка, пише ФБУ.

У першому матчі монегаски перемогли на виїзді – 85:77. То ж за загальною перевагою в 7 очок боротьбу в турнірі продовжує саме Монако.

Суперник монегасків у півфіналі визначиться в наступному жеребкуванні.

Раніше повідомлялося, що команда Гладиря очолила рейтинг сили Ліги чемпіонів.