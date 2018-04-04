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93 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]04.04.2018 14:53
Команда українця в драматичній боротьбі вийшла в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Монако захисника збірної України Сергія Гладира поступилося вдома турецькому Банвіту в другому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ФІБА – 74:75.
Наш баскетболіст за 11:15 набрав 3 очка, пише ФБУ.
У першому матчі монегаски перемогли на виїзді – 85:77. То ж за загальною перевагою в 7 очок боротьбу в турнірі продовжує саме Монако.
Суперник монегасків у півфіналі визначиться в наступному жеребкуванні.
Раніше повідомлялося, що команда Гладиря очолила рейтинг сили Ліги чемпіонів.
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