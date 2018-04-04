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04.04.2018  21:32

Ще один українець братиме участь у найближчому драфті НБА

 Юссуф Санон

Захисник юніорської збірної України (U-18) Юссуф Санон візьме участь у драфті НБА влітку 2018 року. 

Про це повідомив ESPN із посиланням на агента українського баскетболіста словенської Олімпії Даніель Молдован. 

За інформацією видання, представники Санона не збираються відкликати його кандидатуру після 11 червня, що є останнім днем, коли гравець може знятися з драфта НБА, щоб мати можливість знову виставитися через рік, пише СпортАрена.

Уродженець Донецька Санон чудово проявив себе на минулорічному чемпіонаті Європи U-18, де набирав в середньому по 19,3 очка. Експерт ESPN Джонатан Гівоні включив його в топ-10 проспектів за підсумками цього турніру.

У січні він перейшов в словенську Олімпію, де продовжив покращувати свої котирування, набираючи по 7,5 очка і 2,9 підбору за гру в чемпіонаті Словенії.

Крім Санона на драфті-2018 будуть представлені ще два українця - Святослав Михайлюк та Богдан Близнюк.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк провів останній матч у студентській кар'єрі.





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