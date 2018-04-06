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06.04.2018  16:38

Українець в НБА: Із задоволенням залишився б у Фініксі, але подивимося, чи надійде така пропозиція

Олексій Лень

Український центровий Фінікса Олексій Лень хоче залишитися в команді.

Про це повідомляє Arizona Sports.

"У цей момент сезону все болить. Залишається тільки битися з цим в останніх трьох матчах сезону. Ви завжди хочете залишити після себе хороше враження в команді, тому завжди викладаєтеся на всі 100 відсотків", - сказав баскетболіст.

"Я б із задоволенням залишився в Фініксі, але подивимося, чи отримаю я пропозицію від Санз. Період у Фініксі можу порівняти з американськими гірками. Але це був відмінний досвід, тому що я багато пройшов. За один сезон у нас було 3 різних тренера", - підкреслив Лень.

Нагадаємо, що дабл-дабл Леня допоміг Фініксу перемогти Сакраменто. ВІДЕО.





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