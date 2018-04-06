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06.04.2018  20:57

Помер відомий український баскетболіст у віці 29 років

Сергій Коваль

На 30-му році життя не стало одеського баскетболіста Сергія Коваля.

Про це повідомляє одеська міська федерація баскетболу.

Екс-гравець БК Одеса протягом останніх п'яти років боровся з важкою хворобою - лімфомою Ходжкіна (рак лімфатичної системи), пройшов дорогі курси лікування.

Врятувати життя Сергія намагалися близькі, знайомі, вболівальники, професійні баскетболісти, клуби, організовували збір коштів, однак хвороба відступила ненадовго.

Нагадаємо, що під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник.





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