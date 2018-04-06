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444 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 20:57
Помер відомий український баскетболіст у віці 29 років
|Сергій Коваль
На 30-му році життя не стало одеського баскетболіста Сергія Коваля.
Про це повідомляє одеська міська федерація баскетболу.
Екс-гравець БК Одеса протягом останніх п'яти років боровся з важкою хворобою - лімфомою Ходжкіна (рак лімфатичної системи), пройшов дорогі курси лікування.
Врятувати життя Сергія намагалися близькі, знайомі, вболівальники, професійні баскетболісти, клуби, організовували збір коштів, однак хвороба відступила ненадовго.
Нагадаємо, що під час матчу Карпати - Чорноморець помер уболівальник.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій