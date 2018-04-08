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105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 20:03
Український форвард, який виступає в США, може поїхати грати в Росію
|Джоель Боломбой
Український бігмен Джоель Боломбой має пропозицію підписати контракт з московським ЦСКА.
Про це повідомляє Sportando.
Форвард виступає в Лізі розвитку і має намір виставити себе на драфт НБА-2018, щоб отримати другу можливість виступу в Лізі. Але, за повідомленнями ЗМІ, за Боломбоя борються топ-клуби Європи, серед яких Галатасарай і ЦСКА, а також клуби з Китаю.
Відзначимо, що в поточному сезоні українець вже виступав в НБА, але так і не зумів закріпитися в Мілуокі, відігравши за команду 6 матчів, пише xsport.ua.
Раніше повідомляолося, що клуб НБА за один день підписав та розірвав контракт із українцем Боломбоєм.
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