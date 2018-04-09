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09.04.2018  09:58

Українець оформив чергове звершення в НБА

 Олексій Лень

Бігмен Фінікс Санс Олексій Лень оформив 12-й дабл-дабл у сезоні НБА-2017/18. 

У поєдинку регулярної першості проти Голден Стейт український центровий провів на майданчику 25 хвилин, набрав 16 очок та зробив 10 підбирань. 

Проте це не допомогло його команді уникнути чергової, вже 60-ї поразки - 100:117. Таким чином, сонячні міцно засіли на останній сходинці Західної конференції і мають статус найгірної команди у сезоні. 

Раніше повідомлялося, що Лень висловив бажання залишитися у Фініксі.





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