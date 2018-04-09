Українець оформив чергове звершення в НБА

Олексій Лень

Бігмен Фінікс Санс Олексій Лень оформив 12-й дабл-дабл у сезоні НБА-2017/18.

У поєдинку регулярної першості проти Голден Стейт український центровий провів на майданчику 25 хвилин, набрав 16 очок та зробив 10 підбирань.

Проте це не допомогло його команді уникнути чергової, вже 60-ї поразки - 100:117. Таким чином, сонячні міцно засіли на останній сходинці Західної конференції і мають статус найгірної команди у сезоні.

Раніше повідомлялося, що Лень висловив бажання залишитися у Фініксі.