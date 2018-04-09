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232 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 09:58
Українець оформив чергове звершення в НБА
|Олексій Лень
Бігмен Фінікс Санс Олексій Лень оформив 12-й дабл-дабл у сезоні НБА-2017/18.
У поєдинку регулярної першості проти Голден Стейт український центровий провів на майданчику 25 хвилин, набрав 16 очок та зробив 10 підбирань.
Проте це не допомогло його команді уникнути чергової, вже 60-ї поразки - 100:117. Таким чином, сонячні міцно засіли на останній сходинці Західної конференції і мають статус найгірної команди у сезоні.
Раніше повідомлялося, що Лень висловив бажання залишитися у Фініксі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій