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09.04.2018  22:59

Леброн Джеймс назвав фактори, які вплинуть на потенційну зміну клубу

Леброн Джеймс

Форвард Клівленда Леброн Джеймс враховуватиме думку сім'ї, якщо постане питання зміни клубу.

Про це повідомляє офіційний сайт Кавальєрс.

"Моя сім'я. Це все, що має значення. Я хочу продовжити перемагати на найвищому рівні, тому що знаю, що все ще перебуваю на цьому рівні. І знову сім'я. Сім'я для мене найважливіша за все", - сказав Джеймс.

Нагадаємо, що українець оформив чергове звершення в НБА.





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