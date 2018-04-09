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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 22:59
Леброн Джеймс назвав фактори, які вплинуть на потенційну зміну клубу
|Леброн Джеймс
Форвард Клівленда Леброн Джеймс враховуватиме думку сім'ї, якщо постане питання зміни клубу.
Про це повідомляє офіційний сайт Кавальєрс.
"Моя сім'я. Це все, що має значення. Я хочу продовжити перемагати на найвищому рівні, тому що знаю, що все ще перебуваю на цьому рівні. І знову сім'я. Сім'я для мене найважливіша за все", - сказав Джеймс.
Нагадаємо, що українець оформив чергове звершення в НБА.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій