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01.05.2018  18:23

Уперше в історії: Черкаські Мавпи втретє здолали Дніпро та стали чемпіонами Суперліги

 

Черкаські Мавпи здолали Дніпро 79:66 у третьому матчі плей-офф Суперліги-2017/18 та вперше в історії завоювали чемпіонство. 

Зусиль одного із найкращих гравців нинішнього сезону Станіслава Тимофеєнка виявилося недостатньо - він хоч і набрав 21 очко, проте уся команда з Черкас діяла на високому рівні і досягла необхідного результату. 

Додамо, що Дніпро був переможцем регулярної першості і практично не відчував проблем у цьому відрізку сезону, але у плей-офф підопічні Дениса Журавльова трохи пригальмували, що врешті-решт відобразилося на грі у фіналі. 

Прикметно, що Дніпро програв два матчі на домашньому майданчику, а історичну перемогу черкасці відзначили на домашньому паркеті у СК Будівельник.  

Зазначимо, що Черкаські Мавпи стали сьомою командою, яка вигравала чемпіонство в Україні. 

Раніше повідомлялося, що бронзу у нинішньому сезоні завоював Хімік

Суперліга-2017/18

Фінал

Третій матч

1 травня

Черкаські Мавпи - Дніпро - 79:66 (23:15, 20:11, 22:26 14:14)

Черкаські Мавпи: Кобець (18 + 6 підбирань), Девіс (15 + 6 підбирань), Конєв (11 + 10 підбирань - 4 втрати), Конате (10), Липовцев (8 + 6 підборів), Кольченко (7 + 5 передач + 4 перехоплення), Бояркіна (5 + 4 передачі), Беллфілд (5 + 4 передачі).
Дніпро: Тимофієнко (21 + 6 підбирань), Шундель (15), Сизов (11 + 6 підбирань + 4 передачі - 4 втрати), Закурдаев (7 + 5 підборів + 3 перехоплення), Ревзін (4 + 7 підбирань).

Рахунок в серії: 3-0





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