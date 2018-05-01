Капітан Черкаських Мавп став MVP сезону Суперліги
|Олександр Кольченко
Капітан Черкаських Мавп Олександр Кольченко став найціннішим гравцем сезону Суперліги України.
У поточному сезоні він провів 35 матчів, набираючи в середньому 17 очок, 2,7 підбирань і 3,2 передачі за матч, пише ФБУ.
Також стала відома символічна збірна сезону:
Розігруючий - Деррік Колтер (Хімік) - 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбирання (РЕ – 14,9)
Атакуючий захисник - Олександр Мішула (Дніпро) - 13,7 очка + 4,8 передачі + 2,8 підбирання (РЕ - 14,5)
Легкий форвард - Володимир Конєв (Черкаські Мавпи) - 10,0 очка + 5,9 підбирання (РЕ - 13,9)
Потужний форвард - Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 17,7 очка + 7,6 підбирання + 2,3 передачі (РЕ - 20,1)
Центровий - Олександр Кушніров (Миколаїв) - 14,4 очка + 7,4 підбирання (РЕ – 16,2)
Раніше повідомлялося, що Черкаські Мавпи втретє здолали Дніпро та стали чемпіонами Суперліги.
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