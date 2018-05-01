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01.05.2018  20:17

Капітан Черкаських Мавп став MVP сезону Суперліги

Олександр Кольченко

Капітан Черкаських Мавп Олександр Кольченко став найціннішим гравцем сезону Суперліги України.

У поточному сезоні він провів 35 матчів, набираючи в середньому 17 очок, 2,7 підбирань і 3,2 передачі за матч, пише ФБУ.

Також стала відома символічна збірна сезону:

Розігруючий - Деррік Колтер (Хімік) - 16,0 очка + 5,0 передачі + 2,6 підбирання (РЕ – 14,9)

Атакуючий захисник - Олександр Мішула (Дніпро) - 13,7 очка + 4,8 передачі + 2,8 підбирання (РЕ - 14,5)

Легкий форвард - Володимир Конєв (Черкаські Мавпи) - 10,0 очка + 5,9 підбирання (РЕ - 13,9)

Потужний форвард - Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) - 17,7 очка + 7,6 підбирання + 2,3 передачі (РЕ - 20,1)

Центровий - Олександр Кушніров (Миколаїв) - 14,4 очка + 7,4 підбирання (РЕ – 16,2)

Раніше повідомлялося, що Черкаські Мавпи втретє здолали Дніпро та стали чемпіонами Суперліги.





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