Український баскетболіст залишив литовський клуб

Денис Лукашов

Перед останньою грою проти Жальгіріса, яку Вітаутас програв 52:109, клуб з Прієнаю покинули всі легіонери: Кервін Брістол, Рашан Бродаус і Денис Лукашов.

Крім цього Віргініус Шешкус більше не є головним тренером команди, на матч проти Жальгіріса команду вивів Міндаугас Арлаускас.

Як відомо, український розігруючий в чемпіонаті Литви провів провів 24 матчі, в яких набирав 6,0 очок, збирав 2,6 підбирання, віддавав 2,0 передачі за 19,5 хвилин ігрового часу, пише basket.com.ua.

Нагадаємо, Лукашов перейшов до литовського клубу в жовтні минулого року.