Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 10:24
Український баскетболіст залишив литовський клуб
|Денис Лукашов
Перед останньою грою проти Жальгіріса, яку Вітаутас програв 52:109, клуб з Прієнаю покинули всі легіонери: Кервін Брістол, Рашан Бродаус і Денис Лукашов.
Крім цього Віргініус Шешкус більше не є головним тренером команди, на матч проти Жальгіріса команду вивів Міндаугас Арлаускас.
Як відомо, український розігруючий в чемпіонаті Литви провів провів 24 матчі, в яких набирав 6,0 очок, збирав 2,6 підбирання, віддавав 2,0 передачі за 19,5 хвилин ігрового часу, пише basket.com.ua.
Нагадаємо, Лукашов перейшов до литовського клубу в жовтні минулого року.
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