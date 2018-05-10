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10.05.2018  10:24

Український баскетболіст залишив литовський клуб

Денис Лукашов

Перед останньою грою проти Жальгіріса, яку Вітаутас програв 52:109, клуб з Прієнаю покинули всі легіонери: Кервін Брістол, Рашан Бродаус і Денис Лукашов.

Крім цього Віргініус Шешкус більше не є головним тренером команди, на матч проти Жальгіріса команду вивів Міндаугас Арлаускас.

Як відомо, український розігруючий в чемпіонаті Литви провів провів 24 матчі, в яких набирав 6,0 очок, збирав 2,6 підбирання, віддавав 2,0 передачі за 19,5 хвилин ігрового часу, пише basket.com.ua.

Нагадаємо, Лукашов перейшов до литовського клубу в жовтні минулого року





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