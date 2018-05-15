Збірна України оприлюднила графік підготовки до чемпіонату світу

Збірна України / ФБУ

Національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжує боротьбу в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу 2019 року.

Про це повідомляє ФБУ.

На першому етапі відбору наша команда зіграє 28 червня в Туреччині та 1 липня в Києві проти Латвії. Наразі наша команда очолює відбіркову групу - три перемоги в чотирьох матчах.



Тренерський штаб збірної оприлюднив графік підготовки команди.



5 червня – Початок підготовки до матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, заїзд на тренувальну базу МТА (Пуща-Водиця, Київ), медичне обстеження гравців



6- 14 червня - Перший етап підготовки проходитиме у Міжнародній тенісній академії



15 червня – Відліт до Чехії, 16 червня товариська гра з національною збірною Чехії



17 -19 червня - збори у київському Палаці спорту



20-24 червня – Відліт і 2 товариських матчі у Ізраїлі з місцевою національною збірною



25-27 червня - Заключний мікроцикл підготовки і відліт до Туреччини



28 червня – Матч кваліфікації на чемпіонат світу – 2019 у м. Бурса (Туреччина)



29-30 червня – Підготовка до заключного матчу першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2019 у київському Палаці спорту



1 липня о 16:00 – Заключний матч кваліфікації чемпіонат світу-2019 Україна – Латвія у київському Палаці спорту



Також впродовж літа заплановано 2 товариських турніри у Китаї, з метою перегляду кандидатів до збірної України. Вони відбуватимуться 16 – 23 липня і 27 липня – 6 серпня.

Нагадаємо, що українця визнали найкращим центровим Кубка Європи ФІБА.