Збірна України оприлюднила графік підготовки до чемпіонату світу
|Збірна України / ФБУ
Національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжує боротьбу в кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу 2019 року.
Про це повідомляє ФБУ.
На першому етапі відбору наша команда зіграє 28 червня в Туреччині та 1 липня в Києві проти Латвії. Наразі наша команда очолює відбіркову групу - три перемоги в чотирьох матчах.
Тренерський штаб збірної оприлюднив графік підготовки команди.
5 червня – Початок підготовки до матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2019 року, заїзд на тренувальну базу МТА (Пуща-Водиця, Київ), медичне обстеження гравців
6- 14 червня - Перший етап підготовки проходитиме у Міжнародній тенісній академії
15 червня – Відліт до Чехії, 16 червня товариська гра з національною збірною Чехії
17 -19 червня - збори у київському Палаці спорту
20-24 червня – Відліт і 2 товариських матчі у Ізраїлі з місцевою національною збірною
25-27 червня - Заключний мікроцикл підготовки і відліт до Туреччини
28 червня – Матч кваліфікації на чемпіонат світу – 2019 у м. Бурса (Туреччина)
29-30 червня – Підготовка до заключного матчу першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2019 у київському Палаці спорту
1 липня о 16:00 – Заключний матч кваліфікації чемпіонат світу-2019 Україна – Латвія у київському Палаці спорту
Також впродовж літа заплановано 2 товариських турніри у Китаї, з метою перегляду кандидатів до збірної України. Вони відбуватимуться 16 – 23 липня і 27 липня – 6 серпня.
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