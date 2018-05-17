Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
131 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.05.2018 08:28
Детройт перегляне українського баскетболіста
|Святослав Михайлюк
Детройт проведе зустріч зі свінгменом Канзасу Святославом Михайлюком в перший день драфт-комбайна.
Детройт не зможе вибрати новачка в першому раунді через обміну Блейка Гріффіна з Кліпперс взимку.
Михайлюк, ймовірно, буде одним з останніх виборів в першому раунді або одним з перших у другому.
Драфт-комбайн триватиме до 20 травня, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.
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