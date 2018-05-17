Детройт перегляне українського баскетболіста

Святослав Михайлюк

Детройт проведе зустріч зі свінгменом Канзасу Святославом Михайлюком в перший день драфт-комбайна.

Детройт не зможе вибрати новачка в першому раунді через обміну Блейка Гріффіна з Кліпперс взимку.

Михайлюк, ймовірно, буде одним з останніх виборів в першому раунді або одним з перших у другому.

Драфт-комбайн триватиме до 20 травня, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.