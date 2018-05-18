FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки
Україна у новому єврокубковому сезоні 2018-2019 може отримати три місця.
Про це FIBA повідомила Федерацію баскетболу України.
Так чемпіону України запропоновано зіграти у кваліфікаційному етапі до Ліги чемпіонів. Ще два клуби від України можуть подати заявку на участь у Кубку Європи ФІБА (без урахування клубу, який може опуститися у цей турнір з кваліфікації ЛЧ).
Подати заявку на участь у Кубку Європи ФІБА можуть клуби, які посіли місце не нижче п’ятого у чемпіонаті України.
Водночас FIBA зменшила вимоги для місткості арен для участі у Кубку Європи. Так мінімальна кількість глядацьких місць складає 1500, також значиться у листі, що винятків, як то було минулоріч, цього сезону не буде.
Ця вимога може бути змінена до 2 000 місць починаючи з сезону 2020-2021. Задля участі у Лізі чемпіонів FIBA мінімальна кількість глядацьких місць у залі складає 3000.
Нагадаємо, що у минулому сезоні Україну у Єврокубках представляли три клуби – Будівельник, Дніпро та Хімік.
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