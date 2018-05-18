Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.05.2018 11:43
Українець став найрезультативнішим у двохсторонці драфт-комбайну НБА
|Святослав Михайлюк
Свінгмен Святослав Михайлюк набрав 20 очок в двохсторонці драфт-комбайну НБА.
Він провів на паркеті 21 хвилину. За цей час 20-річний українець зробив 6 підбирань і 1 блок-шот. Його команда програла 64:87, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Детройт перегляне Михайлюка.
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