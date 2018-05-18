Українець став найрезультативнішим у двохсторонці драфт-комбайну НБА

Святослав Михайлюк

Свінгмен Святослав Михайлюк набрав 20 очок в двохсторонці драфт-комбайну НБА.

Він провів на паркеті 21 хвилину. За цей час 20-річний українець зробив 6 підбирань і 1 блок-шот. Його команда програла 64:87, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Детройт перегляне Михайлюка.