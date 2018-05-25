Талановитий українець пройшов перегляд у команді НБА

Ілля Близнюк

Український форвард Ілля Близнюк пройшов перегляд у команді НБА Детройт Пістонз.

Уродженець Луцька, який у дитинстві з мамою переїхав у США, готується до драфту НБА, який відбудеться 22 червня.

До цього Близнюк виступав за університетську команду Істерн Вашингтон, закінчивши виступи у ролі найкращого бомбардиру в історії конференції Big Sky з показником 2169 очок, пише СпортАрена.

Нагадаємо, Близнюк набрав неймовірні 45 очок у матчі NCAA.

Раніше перегляд у Детройті пройшов ще один українець - Святослав Михайлюк.

Також стало відомо, що український захисник Юссуф Санон отримав запрошення у престижний тренувальний табір НБА.