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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.05.2018 11:45
Талановитий українець пройшов перегляд у команді НБА
|Ілля Близнюк
Український форвард Ілля Близнюк пройшов перегляд у команді НБА Детройт Пістонз.
Уродженець Луцька, який у дитинстві з мамою переїхав у США, готується до драфту НБА, який відбудеться 22 червня.
До цього Близнюк виступав за університетську команду Істерн Вашингтон, закінчивши виступи у ролі найкращого бомбардиру в історії конференції Big Sky з показником 2169 очок, пише СпортАрена.
Нагадаємо, Близнюк набрав неймовірні 45 очок у матчі NCAA.
Раніше перегляд у Детройті пройшов ще один українець - Святослав Михайлюк.
Також стало відомо, що український захисник Юссуф Санон отримав запрошення у престижний тренувальний табір НБА.
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