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136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 14:59
Джеймс повторив досягнення легендарного Джордана. ВІДЕО
|Леброн Джеймс
Лідер Клівленд Кавальєрс Леброн Джеймс, набравши 46 очок в шостому матчі фіналу Східної конференції, повторив унікальне досягнення легендарного Джордана.
Цей матч став для лідера клубу сьомим в нинішньому плей-офф, в якому він набрав як мінімум 40 очок.
Рекордсменом за цим показником є колишній захисник Лос-Анджелес Лейкерс Джеррі Вест, який в плей-офф 1965 роки провів вісім матчів з 40 і більше очками.
Зазначимо, що Клівленд переміг Бостон і зрівнів рахунок у серії (3:3).
Нагадаємо, що форвард Клівленда Леброн Джеймс став найбагатшим баскетболістом НБА в сезоні 2017/18.
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