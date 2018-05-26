Джеймс повторив досягнення легендарного Джордана. ВІДЕО

Леброн Джеймс

Лідер Клівленд Кавальєрс Леброн Джеймс, набравши 46 очок в шостому матчі фіналу Східної конференції, повторив унікальне досягнення легендарного Джордана.

Цей матч став для лідера клубу сьомим в нинішньому плей-офф, в якому він набрав як мінімум 40 очок.

Рекордсменом за цим показником є колишній захисник Лос-Анджелес Лейкерс Джеррі Вест, який в плей-офф 1965 роки провів вісім матчів з 40 і більше очками.

Зазначимо, що Клівленд переміг Бостон і зрівнів рахунок у серії (3:3).

Нагадаємо, що форвард Клівленда Леброн Джеймс став найбагатшим баскетболістом НБА в сезоні 2017/18.