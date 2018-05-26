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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]26.05.2018 15:17
Молодий українець провів переддрафтовий огляд у Вашингтоні. ФОТО
|Святослав Михайлюк у таборі Віззардс
Свінгмен Святослав Михайлюк пройшов преддрафтовий перегляд у Вашингтоні.
Про це повідомляє The Sports Daily.
Талановитий українець увійшов до шістки гравців, яких Візардс запросив на перегляд. Вони зіграли 3х3, а також продемонстрували індивідуальні навички.
"Вони просто намагаються зрозуміти, що ти можеш, що не можеш робити, як спілкуєшся з партнерами на майданчику, як граєш в 3х3", - сказав Михайлюк.
За інформацією видання Михайлюк стане метою Вашингтона у другому раунді драфту, оскільки команда шукає дублера Бредлі Білу, пише Трибуна.
From @KUHoops at today's #WizDraft workouts... @Devonte4Graham and @Sviat_10! #DCFamily pic.twitter.com/lDJfJIThu3— Washington Wizards (@WashWizards) 23 травня 2018 р.
Напередодні український форвард Ілля Близнюк пройшов перегляд у команді НБА Детройт Пістонз.
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