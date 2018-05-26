Молодий українець провів переддрафтовий огляд у Вашингтоні. ФОТО

Святослав Михайлюк у таборі Віззардс

Свінгмен Святослав Михайлюк пройшов преддрафтовий перегляд у Вашингтоні.

Про це повідомляє The Sports Daily.

Талановитий українець увійшов до шістки гравців, яких Візардс запросив на перегляд. Вони зіграли 3х3, а також продемонстрували індивідуальні навички.

"Вони просто намагаються зрозуміти, що ти можеш, що не можеш робити, як спілкуєшся з партнерами на майданчику, як граєш в 3х3", - сказав Михайлюк.

За інформацією видання Михайлюк стане метою Вашингтона у другому раунді драфту, оскільки команда шукає дублера Бредлі Білу, пише Трибуна.

Напередодні український форвард Ілля Близнюк пройшов перегляд у команді НБА Детройт Пістонз.