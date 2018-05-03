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03.05.2018  10:28

Дабл-дабл Фесенка не врятував Авеліно в фіналі Кубка Європи ФІБА

Кирило Фесенко

Італійське Авеліно українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з Венеції і в другому матчі фіналу Кубка Європи ФІБА – 79:81.

Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику. За 24:27 він набрав 21 очко, 15 підбирань, 2 передачі, пише ФБУ.

Нагадаємо, в першому матчі Авеліно також програло – 69:77.

Раніше повідомлялося, що Фесенко претендує на престижне звання в Європі.





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