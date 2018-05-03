Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
78 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 10:28
Дабл-дабл Фесенка не врятував Авеліно в фіналі Кубка Європи ФІБА
|Кирило Фесенко
Італійське Авеліно українського центрового Кирила Фесенка програло співвітчизникам з Венеції і в другому матчі фіналу Кубка Європи ФІБА – 79:81.
Як і в попередньому матчі, Фесенко знову був найкращим на майданчику. За 24:27 він набрав 21 очко, 15 підбирань, 2 передачі, пише ФБУ.
Нагадаємо, в першому матчі Авеліно також програло – 69:77.
Раніше повідомлялося, що Фесенко претендує на престижне звання в Європі.
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