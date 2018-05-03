Команду Леня очолив головний тренер збірної Словенії

Ігор Кокошков

Ігор Кокошков, сербський тренер, який минулого року привів до історичного чемпіонства на Євробаскеті збірну Словенії став головним тренером клубу НБА Фінікс Санс.

Він став першим тренером, який нарожився і виріс на у Північній Америці хто обійняв посаду головного тренера клубу НБА, пише ФБУ.

Кокошков майже 20 років працював асистентом головного тренера у американських клубах, з Детройт Пістонс навіть став чемпіоном, як помічник Ларі Брауна. Також уже був асистентом і у Фініксі, саме під час роботи із Санс 2010 він отримав громадянство США.

Нагадаємо, що саме у Санс 4 сезони провів український баскетболіст Олексій Лень, але їхні шляхи із Кокошковим поки що не перетиналися.

Раніше повідомлялося, що Лень допоміг Фініксу виграти у Далласа.