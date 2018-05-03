Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
106 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.05.2018 14:20
Команду Леня очолив головний тренер збірної Словенії
|Ігор Кокошков
Ігор Кокошков, сербський тренер, який минулого року привів до історичного чемпіонства на Євробаскеті збірну Словенії став головним тренером клубу НБА Фінікс Санс.
Він став першим тренером, який нарожився і виріс на у Північній Америці хто обійняв посаду головного тренера клубу НБА, пише ФБУ.
Кокошков майже 20 років працював асистентом головного тренера у американських клубах, з Детройт Пістонс навіть став чемпіоном, як помічник Ларі Брауна. Також уже був асистентом і у Фініксі, саме під час роботи із Санс 2010 він отримав громадянство США.
Нагадаємо, що саме у Санс 4 сезони провів український баскетболіст Олексій Лень, але їхні шляхи із Кокошковим поки що не перетиналися.
Раніше повідомлялося, що Лень допоміг Фініксу виграти у Далласа.
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