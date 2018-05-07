Українець став найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів

Французький Монако захисника збірної України Сергія Гладира програв у Афінах грецькому АЕКу в фіналі Ліги чемпіонів ФІБА – 94:100.

Наш баскетболіст став найкращим у матчі. За 18:21 у грі з лави запасних він набрав 18 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення, пише ФБУ.

Монегаски програли 9 очок за підсумками стартової чверті. У наступних довелося докласти багато зусиль, аби скоротити відставання. За хвилину до кінця основного ігрового часу різниця скоротилася до 3 очок.

Однак у цей час міцнішими виявилися нерви у господарів, яких шалено підтримували свої вболівальники. Кілька заключних помилок монегасків звели нанівець спроби відігратися.

Для Монако це четверта поразка за сезон у 20-ти матчах Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Гладир провів найкращий матч в іноземній кар'єрі.