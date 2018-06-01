Юта перегляне талановитого українця

Святослав Михайлюк

Український захисник Святослав Михайлюк запрошений на перегляд в ще один клуб НБА - Юта Джаз.

Журналіст USA Today Коди Тейлор на своїй сторінці в Twitter повідомив імена шести баскетболістів, які пройдуть перегляд в Юті. Серед них опинився і Михайлюк.

Раніше Михайлюк пройшов перегляд у кількох клубах НБА - Фініксі, Вашингтоні та Детройті.

Як відомо, Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.