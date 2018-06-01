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61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 17:49
Юта перегляне талановитого українця
|Святослав Михайлюк
Український захисник Святослав Михайлюк запрошений на перегляд в ще один клуб НБА - Юта Джаз.
Журналіст USA Today Коди Тейлор на своїй сторінці в Twitter повідомив імена шести баскетболістів, які пройдуть перегляд в Юті. Серед них опинився і Михайлюк.
Раніше Михайлюк пройшов перегляд у кількох клубах НБА - Фініксі, Вашингтоні та Детройті.
Як відомо, Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.
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