Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Баскетбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
50 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
10.06.2018  14:40

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями

 

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 в заключному матчі групового етапу ЧС обіграла Йорданію.

Рахунок матчу - 21:14.

Максим Закурдаев набрав 13 очок, Станіслав Тимофієнко - 8 очок.

Турнірна таблиця:

1. Латвія - 3 перемоги, 64:50
2. Україна - 3 перемоги 1 поразка, 83:57
3. Хорватія - 2 перемоги 2 поразки, 74:58
4. Нігерія - 1 перемога 2 поразки, 40:51
5. Йорданія - 4 поразки, 41:86

У плей-офф виходять дві кращі команди з групи.

Україна вже забезпечила собі вихід в плей-офф.

У чвертьфіналі вона зіграє зі збірною Словенії. Матч пройде 12 червня.

Чемпіонат світу проходить в Манілі (Філіппіни). В рамках групового раунду Україна вже зіграла зі збірними Латвії (18:21), Хорватії (22:11) і Нігерії (22:11).

Україна має 5-й номер посіву на турнірі. Вище українців - Сербія (1), Словенія (2), Росія (3) і Латвія (4).

За збірну України виступають Станіслав Тимофієнко, Максим Закурдаев, Дмитро Липовцев і Олександр Кольченко. Головний тренер - Олег Юшкін.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної України зробив важливу заяву щодо виступів гравців із США.

Нагадаємо, також, що у чемпіонаті України з наступного сезону збільшиться кількість команд.





Читай також
Українець Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс
Михайлюк підписав контракт з агентом Леня
Український баскетболіст залишив литовський клуб
Помер відомий український баскетболіст у віці 29 років
Останні публікації
10.06.2018
Теніс

Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО

 
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Аргентинці, що скористалися шансом та виграли домашній мундіаль, а також легегдарний рекорд Діно Дзоффа.
 
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Домінація Бразилії 1970-го та "тотальний футбол" 74-го року. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Дев'ятий чемпіонат світу з футболу вперше пройшов не в Європі і Південній Америці, а на іншому континенті, господаркою турніру стала Мексика. А от 10 був відданий ФРН.
 
Усі публікації
Новини
15:50
Бокс. Український боксер здобув перемогу після двох поспіль поразок
15:40
ЧС-2018. Вболівальник збірної Німеччини поїхав на ЧС на тракторі
15:15
Футбол. Клуб із Бундесліги зробив пропозицію Динамо по новому Ярмоленку
14:55
Футбол. Наставник Ман Сіті відповів на звинувачення від гравця клубу
14:40
Баскетбол. Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями
14:20
Теніс. 15-річна українка стала переможцем турніру ITF Pro Circuit
13:55
Футбол. Польський футболіст врятував журналістку під час інтерв'ю. ВІДЕО
13:40
Футбол. Арена Львів встигне підготуватися до матчу збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.07.2017

Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
В овертаймі українці перемогли команду Сербії.
Євробаскет-2017. Жіноча збірна України до чвертьфіналу не дісталася
Євробаскет-2017. Україна обіграла Угорщину та посіла друге місце у групі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!