Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 в заключному матчі групового етапу ЧС обіграла Йорданію.

Рахунок матчу - 21:14.

Максим Закурдаев набрав 13 очок, Станіслав Тимофієнко - 8 очок.

Турнірна таблиця:

1. Латвія - 3 перемоги, 64:50

2. Україна - 3 перемоги 1 поразка, 83:57

3. Хорватія - 2 перемоги 2 поразки, 74:58

4. Нігерія - 1 перемога 2 поразки, 40:51

5. Йорданія - 4 поразки, 41:86

У плей-офф виходять дві кращі команди з групи.

Україна вже забезпечила собі вихід в плей-офф.

У чвертьфіналі вона зіграє зі збірною Словенії. Матч пройде 12 червня.

Чемпіонат світу проходить в Манілі (Філіппіни). В рамках групового раунду Україна вже зіграла зі збірними Латвії (18:21), Хорватії (22:11) і Нігерії (22:11).

Україна має 5-й номер посіву на турнірі. Вище українців - Сербія (1), Словенія (2), Росія (3) і Латвія (4).

За збірну України виступають Станіслав Тимофієнко, Максим Закурдаев, Дмитро Липовцев і Олександр Кольченко. Головний тренер - Олег Юшкін.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної України зробив важливу заяву щодо виступів гравців із США.

Нагадаємо, також, що у чемпіонаті України з наступного сезону збільшиться кількість команд.