Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 в заключному матчі групового етапу ЧС обіграла Йорданію.
Рахунок матчу - 21:14.
Максим Закурдаев набрав 13 очок, Станіслав Тимофієнко - 8 очок.
Турнірна таблиця:
1. Латвія - 3 перемоги, 64:50
2. Україна - 3 перемоги 1 поразка, 83:57
3. Хорватія - 2 перемоги 2 поразки, 74:58
4. Нігерія - 1 перемога 2 поразки, 40:51
5. Йорданія - 4 поразки, 41:86
У плей-офф виходять дві кращі команди з групи.
Україна вже забезпечила собі вихід в плей-офф.
У чвертьфіналі вона зіграє зі збірною Словенії. Матч пройде 12 червня.
Чемпіонат світу проходить в Манілі (Філіппіни). В рамках групового раунду Україна вже зіграла зі збірними Латвії (18:21), Хорватії (22:11) і Нігерії (22:11).
Україна має 5-й номер посіву на турнірі. Вище українців - Сербія (1), Словенія (2), Росія (3) і Латвія (4).
За збірну України виступають Станіслав Тимофієнко, Максим Закурдаев, Дмитро Липовцев і Олександр Кольченко. Головний тренер - Олег Юшкін.
Раніше повідомлялося, що тренер збірної України зробив важливу заяву щодо виступів гравців із США.
Нагадаємо, також, що у чемпіонаті України з наступного сезону збільшиться кількість команд.
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